Ультракомпактний електромобіль Chery QQ, який стане спадкоємцем популярної свого часу моделі китайського автомобільчика, вперше з'явився на фотографіях.
Дивися повний текст Який вигляд матиме новий Chery QQ (фото).
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Додано: Нед 25 лип, 2021 10:42
Який вигляд матиме новий Chery QQ (фото)
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Дивися повний текст Який вигляд матиме новий Chery QQ (фото).
Додано: Нед 25 лип, 2021 10:42
Я может и не профессиональный эстет, но на картинке просто убожество из начала 80-х..
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