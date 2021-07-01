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Високооплачувані
вакансії липня

Високооплачувані вакансії липня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 11:26

Високооплачувані вакансії липня

Пропонуємо до обговорення:
Багато компаній надають українцям можливість отримувати високу заробітну плату.

Дивися повний текст Високооплачувані вакансії липня.
R2
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В айти есть вакантии и по 6к$
wild2006
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:17

Re: Високооплачувані вакансії липня

Tonti Laguna Mobile: Middle/Senior Java Developer (Fintech) Киев, Одесса, удаленно $4500–5500
https://jobs.dou.ua/companies/tonti-lag ... m=widget_h

Softwarium: Senior Golang Developer/Team Lead (sign-on bonus 2000)
Киев, удаленно от $6000
https://jobs.dou.ua/companies/softwariu ... widget_hot
wild2006
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:34

Re: Високооплачувані вакансії липня

Metadata.io: Senior Software Engineer
удаленно $5000–8000
https://jobs.dou.ua/companies/metadata- ... widget_hot
wild2006
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