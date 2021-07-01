Високооплачувані вакансії липня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 лип, 2021 11:26
Пропонуємо до обговорення:
Багато компаній надають українцям можливість отримувати високу заробітну плату.
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Високооплачувані вакансії липня
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R2
Робот новин
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Додано: Нед 25 лип, 2021 11:26
В айти есть вакантии и по 6к$
wild2006
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Додано: Нед 25 лип, 2021 13:17
Tonti Laguna Mobile: Middle/Senior Java Developer (Fintech) Киев, Одесса, удаленно $4500–5500
https://jobs.dou.ua/companies/tonti-lag ... m=widget_h
Softwarium: Senior Golang Developer/Team Lead (sign-on bonus 2000)
Киев, удаленно от $6000
https://jobs.dou.ua/companies/softwariu ... widget_hot
wild2006
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Додано: Нед 25 лип, 2021 13:34
Metadata.io: Senior Software Engineer
удаленно $5000–8000
https://jobs.dou.ua/companies/metadata- ... widget_hot
wild2006
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Додано: Нед 25 лип, 2021 18:20
wild2006 Таки да, IT сектор - единственное место в Украине где можно нормально зарабатывать.
BIGor
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Додано: Нед 25 лип, 2021 20:36
wild2006 написав:
В айти есть вакантии и по 6к$
Тут про зарплату, а не про доход. В IT все эти вакансии обычно предполагают быть предпринимателем, а не наёмным работником. Хотя может кто и ЗП такую получает. Как Дия-сити заработает, таких даже может стать довольно много.
moveton
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