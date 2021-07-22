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Інфляція в світі б'є
рекорди: причини

Інфляція в світі б'є рекорди: причини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:05

Інфляція в світі б'є рекорди: причини

Пропонуємо до обговорення:
У червні 2021 інфляція в Україні залишилася на рівні 9,5% в річному вимірі. Зазначимо, що цільовим діапазоном є 5±1%. У НБУ сподіваються повернутися до нього лише в 2022 році.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:05

Инфляция в Украине в этом и прошлом году-процентов 25,не меньше.Власти просто выгодно максимально занижать инфляцию,чтобы не делать индексации доходов.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:30

Инфляция в Украине бьет все мировые рекорды! Особенно на сахар и подсолнечное масло
escape2015
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:43

Инфляцией власти наполняют пустой бюджет,ну и конечно не индексируют доходы пенсионерам и бюджетникам показывая инфляцию от НБУ и Госстата которая существенно расходится с реальной...
livs375
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