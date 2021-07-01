Не нашел или плохо искал тему, где обсуждается рынок сельскохозяйственной земли после 1-го июля 2021.
Кто-то уже прикупил или продал?
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Додано: Нед 25 лип, 2021 12:22
Рынок С/Х земли с 01.07.21
Не нашел или плохо искал тему, где обсуждается рынок сельскохозяйственной земли после 1-го июля 2021.
Кто-то уже прикупил или продал?
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