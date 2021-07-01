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Рынок С/Х земли с 01.07.21

Рынок С/Х земли с 01.07.21
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:22

Рынок С/Х земли с 01.07.21

Не нашел или плохо искал тему, где обсуждается рынок сельскохозяйственной земли после 1-го июля 2021.
Кто-то уже прикупил или продал?
vydrigan
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 15:58

Re: Рынок С/Х земли с 01.07.21

Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції продавать рано
Мизантрóп
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