В Україні процедура спадкування здійснюється за заповітом або за законом.
Дивися повний текст Черга спадкоємців: хто отримає спадщину, якщо нема заповіту.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 13:03
Черга спадкоємців: хто отримає спадщину, якщо нема заповіту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Черга спадкоємців: хто отримає спадщину, якщо нема заповіту.
Додано: Нед 25 лип, 2021 13:03
При чем тут "фахівці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у м. Суми." ?
Это всем известная норма гражданского кодекса, действующая уже несколько десятилетий ... и тут вдруг какие-то говнофахивци какого-то говноПівнічно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у м. Суми сообщают общественности эту новость, а финансы ее перепащивают ...
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