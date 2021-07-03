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Черга спадкоємців: хто отримає
спадщину, якщо нема заповіту

Черга спадкоємців: хто отримає спадщину, якщо нема заповіту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:03

Черга спадкоємців: хто отримає спадщину, якщо нема заповіту

Пропонуємо до обговорення:
В Україні процедура спадкування здійснюється за заповітом або за законом.

Дивися повний текст Черга спадкоємців: хто отримає спадщину, якщо нема заповіту.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:03

При чем тут "фахівці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у м. Суми." ?

Это всем известная норма гражданского кодекса, действующая уже несколько десятилетий ... и тут вдруг какие-то говнофахивци какого-то говноПівнічно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у м. Суми сообщают общественности эту новость, а финансы ее перепащивают ...
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 18:08

внуков забыли. специалисты :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 18:18

  Kalgan написав:внуков забыли. специалисты :mrgreen:


внуки не упомянууты в статьях ГК в которых идет речь об очередях наследования (1261-1265), поэтому сумские фахивци по копипастению их тоже не упомянули )))

Внуки наследуют по "праву представления", согласно другой статье (1266) ... сюда око сумських фахивцив видать не дошло

Стаття 1266. Спадкування за правом представлення

1. Внуки, правнуки спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові, бабі, дідові, якби вони були живими на час відкриття спадщини.

2. Прабаба, прадід спадкують ту частку спадщини, яка б належала за законом їхнім дітям (бабі, дідові спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття спадщини.

3. Племінники спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові (сестрі, братові спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття спадщини.

4. Двоюрідні брати та сестри спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові (тітці, дядькові спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття спадщини.

5. Якщо спадкування за правом представлення здійснюється кількома особами, частка їхнього померлого родича ділиться між ними порівну.

6. При спадкуванні по прямій низхідній лінії право представлення діє без обмеження ступеня споріднення.
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