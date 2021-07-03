В Україні процедура спадкування здійснюється за заповітом або за законом.
Дивися повний текст Черга спадкоємців: хто отримає спадщину, якщо нема заповіту.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 13:03
Черга спадкоємців: хто отримає спадщину, якщо нема заповіту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Черга спадкоємців: хто отримає спадщину, якщо нема заповіту.
Додано: Нед 25 лип, 2021 13:03
При чем тут "фахівці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у м. Суми." ?
Это всем известная норма гражданского кодекса, действующая уже несколько десятилетий ... и тут вдруг какие-то говнофахивци какого-то говноПівнічно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у м. Суми сообщают общественности эту новость, а финансы ее перепащивают ...
Додано: Нед 25 лип, 2021 18:18
внуки не упомянууты в статьях ГК в которых идет речь об очередях наследования (1261-1265), поэтому сумские фахивци по копипастению их тоже не упомянули )))
Внуки наследуют по "праву представления", согласно другой статье (1266) ... сюда око сумських фахивцив видать не дошло
Стаття 1266. Спадкування за правом представлення
1. Внуки, правнуки спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові, бабі, дідові, якби вони були живими на час відкриття спадщини.
2. Прабаба, прадід спадкують ту частку спадщини, яка б належала за законом їхнім дітям (бабі, дідові спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття спадщини.
3. Племінники спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові (сестрі, братові спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття спадщини.
4. Двоюрідні брати та сестри спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові (тітці, дядькові спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття спадщини.
5. Якщо спадкування за правом представлення здійснюється кількома особами, частка їхнього померлого родича ділиться між ними порівну.
6. При спадкуванні по прямій низхідній лінії право представлення діє без обмеження ступеня споріднення.
Додано: Пон 26 лип, 2021 09:20
IMPRINTER
Ух, смотрю вы глубоко в теме. Все давно хотел вопросом наследования заняться, никак руки не доходят.
А где описаны скроки, когда можно претендовать на наследство?
У меня бабушка лет 7 назад умерла в деревне в сельской глубинке, мама решила не заморачиваться с наследством. К сожалению, мы там не часто бывали... Особо ничего ценного у бабушки не было. Мама так и ничего не оформила. Дом ничего не стоит, а вот земля - ценность.
Насколько правомерно сейчас поднимать этот вопрос? Где об этом подробно почитать можно?
Додано: Пон 26 лип, 2021 09:30
6 мес. - стандартный вариант ... ну а так при наличии определенных обстоятельств можно и позже, но уже сложнее
тока помните, что вступая в наследство вы приниммаете не только активы покойного, но и его долги, - поэтому иногда вступленние в наследсство - это убытки. Плюс вступление в наследство - это еще подоходный налог для родственников от 3-й и последующих групп и для неродственников (если было завещание).
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Пон 26 лип, 2021 09:37, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 26 лип, 2021 09:32
Та все там же: 1268 ГК. Срок исковой давности -- 3 года.
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