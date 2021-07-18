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71% українських роботодавців готові перейти на 4-денний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 лип, 2021 15:55
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в дослідженні Jooble.
Дивися повний текст 71% українських роботодавців готові перейти на 4-денний робочий тиждень
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Додано: Нед 25 лип, 2021 15:55
и платить 60-70% от зарплаты...
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