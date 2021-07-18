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71% українських роботодавців
готові перейти на 4-денний...

71% українських роботодавців готові перейти на 4-денний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 15:55

71% українських роботодавців готові перейти на 4-денний...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в дослідженні Jooble.

Дивися повний текст 71% українських роботодавців готові перейти на 4-денний робочий тиждень.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 15:55

и платить 60-70% от зарплаты...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 17:03

естественно))). а объём работы надо будет выполнять тот же...
rytton
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:16

Slon_Nosov Работайте 6 дней и получайте 128 % ЗП
jelovaja_shyshka
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