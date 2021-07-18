Про це йдеться в дослідженні Jooble.
Дивися повний текст 71% українських роботодавців готові перейти на 4-денний робочий тиждень.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 15:55
71% українських роботодавців готові перейти на 4-денний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 71% українських роботодавців готові перейти на 4-денний робочий тиждень.
Додано: Пон 26 лип, 2021 11:39
Додано: Пон 26 лип, 2021 11:40
Re: 71% українських роботодавців готові перейти на 4-денний.
Прочитал "работорговців"
Додано: Пон 26 лип, 2021 11:49
Re: 71% українських роботодавців готові перейти на 4-денний.
В Польше на заработках, многие имеют возможность сами выбирать график работы, включая 4-дневную рабочую неделю. Но, стандартный выбор - 6 дней в неделю по 12 часов в день, т.к. оплата за результат. Больше сделал - больше получил.
Легенды ходят о заробитчанах из Непала, работающих по 16 часов в сутки без выходных.
Додано: Пон 26 лип, 2021 12:02
safonovstanislav
Можно работать хоть по 20 часов в сутки, тут уже вопрос какая будет продуктивность и на сколько с таким темпом хватить человека...
Додано: Пон 26 лип, 2021 12:12
Смены работы - это, я надеюсь, что переходят на работу, где за те же деньги меньше рабочих дней, но такой же объём работы? Что деньги платят не за время, а за результат - это выглядит логичным. Что разрешено для этого меньше на работе сидеть - отлично. Раньше было много жалоб, что делать нечего, а уйти с рабочего места нельзя.
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