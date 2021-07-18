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71% українських роботодавців
готові перейти на 4-денний...

71% українських роботодавців готові перейти на 4-денний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 15:55

71% українських роботодавців готові перейти на 4-денний...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в дослідженні Jooble.

Дивися повний текст 71% українських роботодавців готові перейти на 4-денний робочий тиждень.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 15:55

и платить 60-70% от зарплаты...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 17:03

естественно))). а объём работы надо будет выполнять тот же...
rytton
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:16

Slon_Nosov Работайте 6 дней и получайте 128 % ЗП
jelovaja_shyshka
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:35

держите карман шире:))))
ketrax70
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:39

  rytton написав:естественно))). а объём работы надо будет выполнять тот же...

Вот именно, в наших реалиях так и есть. Основная причина смены работы моих знакомых, это как раз такая схема, когда делают меньше рабочих дней (2 дня в неделю), но объем же остается тот же.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:40

Re: 71% українських роботодавців готові перейти на 4-денний.

Прочитал "работорговців"
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:49

Re: 71% українських роботодавців готові перейти на 4-денний.

В Польше на заработках, многие имеют возможность сами выбирать график работы, включая 4-дневную рабочую неделю. Но, стандартный выбор - 6 дней в неделю по 12 часов в день, т.к. оплата за результат. Больше сделал - больше получил.

Легенды ходят о заробитчанах из Непала, работающих по 16 часов в сутки без выходных.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:02

safonovstanislav
Можно работать хоть по 20 часов в сутки, тут уже вопрос какая будет продуктивность и на сколько с таким темпом хватить человека...
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:12

  Вадим Жураковский написав:Вот именно, в наших реалиях так и есть. Основная причина смены работы моих знакомых, это как раз такая схема, когда делают меньше рабочих дней (2 дня в неделю), но объем же остается тот же.

Смены работы - это, я надеюсь, что переходят на работу, где за те же деньги меньше рабочих дней, но такой же объём работы? Что деньги платят не за время, а за результат - это выглядит логичным. Что разрешено для этого меньше на работе сидеть - отлично. Раньше было много жалоб, что делать нечего, а уйти с рабочего места нельзя.
moveton
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