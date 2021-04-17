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Як перевірити, чи не внесені
ви до реєстру боржників

Як перевірити, чи не внесені ви до реєстру боржників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:38

Як перевірити, чи не внесені ви до реєстру боржників

Пропонуємо до обговорення:
Якщо ваші дані внесли до реєстру незаконно – вирішити проблему можна тільки через суд.

Дивися повний текст Як перевірити, чи не внесені ви до реєстру боржників.
R2
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сайт исполнительной службы?
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 22:47

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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 22:53

  Igorenya написав:сайт исполнительной службы?

На "сайте исполнительной службы" есть ссылка на реестр должников. Насколько я вижу, все поиски нужно вводить в реестре, а не на "сайте исполнительной службы". Сам реестр в несколько ином месте, хотя и тоже на сайте Минюста. Но журналисту такие подробности знать не обязательно.

Есть, правда, ещё Автоматизована система виконавчого провадження и в ней тоже можно искать. Это не то же самое, что реестр должников, но может показывать и их. Теоретически, АСВП должна автоматически удалять запись из реестра должников, если вопрос закрыт.
moveton
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