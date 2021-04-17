Як перевірити, чи не внесені ви до реєстру боржників
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На "сайте исполнительной службы" есть ссылка на реестр должников. Насколько я вижу, все поиски нужно вводить в реестре, а не на "сайте исполнительной службы". Сам реестр в несколько ином месте, хотя и тоже на сайте Минюста. Но журналисту такие подробности знать не обязательно.
Есть, правда, ещё Автоматизована система виконавчого провадження и в ней тоже можно искать. Это не то же самое, что реестр должников, но может показывать и их. Теоретически, АСВП должна автоматически удалять запись из реестра должников, если вопрос закрыт.
Если и вправду удаляет, то совсем хорошо. А про коммунальщиков никакого такого закона нет? А то у меня в ежемесячном счёте за квартиру так висит пара старинных долгов, у которых давно истёк срок давности и по одному даже суд выигран. Пока квартира моя, оно пофигу, но если вдруг соберусь продавать, покупатель явно потребует, чтобы оно было как-то аннулировано. Да и меня самого уже задолбало оплачивать выборочно, а не всё, на что счёт есть.
moveton написав:Если и вправду удаляет, то совсем хорошо. А про коммунальщиков никакого такого закона нет? А то у меня в ежемесячном счёте за квартиру так висит пара старинных долгов, у которых давно истёк срок давности и по одному даже суд выигран. Пока квартира моя, оно пофигу, но если вдруг соберусь продавать, покупатель явно потребует, чтобы оно было как-то аннулировано. Да и меня самого уже задолбало оплачивать выборочно, а не всё, на что счёт есть.