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Укртрансгаз за півроку скоротив втрати газу на 2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лип, 2021 07:12
Пропонуємо до обговорення:
Як передає Укрінформ, про це повідомив т.в.о. генерального директора АТ "Укртрансгаз" Сергій Перелому в Фейсбуці.
Дивися повний текст Укртрансгаз за півроку скоротив втрати газу на 2 мільярди кубів
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Додано: Пон 26 лип, 2021 07:12
Нормально так, мільярд туди, мільярд сюди...
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