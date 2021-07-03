Як передає Укрінформ, про це повідомив т.в.о. генерального директора АТ "Укртрансгаз" Сергій Перелому в Фейсбуці.
Дивися повний текст Укртрансгаз за півроку скоротив втрати газу на 2 мільярди кубів.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 07:12
Укртрансгаз за півроку скоротив втрати газу на 2...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укртрансгаз за півроку скоротив втрати газу на 2 мільярди кубів.
Додано: Пон 26 лип, 2021 08:56
Re: Укртрансгаз за півроку скоротив втрати газу на 2...
Витрати, а не втрати
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