RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Укртрансгаз за півроку
скоротив втрати газу на 2...

Укртрансгаз за півроку скоротив втрати газу на 2...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 07:12

Укртрансгаз за півроку скоротив втрати газу на 2...

Пропонуємо до обговорення:
Як передає Укрінформ, про це повідомив т.в.о. генерального директора АТ "Укртрансгаз" Сергій Перелому в Фейсбуці.

Дивися повний текст Укртрансгаз за півроку скоротив втрати газу на 2 мільярди кубів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94668
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 07:12

Нормально так, мільярд туди, мільярд сюди...
bobo
 
Повідомлень: 269
З нами з: 13.07.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 07:47

а в процентах на сколько уменьшил потери?
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 209
З нами з: 17.10.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 08:56

Re: Укртрансгаз за півроку скоротив втрати газу на 2...

  Вадим Жураковский написав:а в процентах на сколько уменьшил потери?

Витрати, а не втрати https://www.facebook.com/sergii.perelom ... 0211281166
Журналістам одна літера туди-сюди не має значення. :)
lapay
 
Повідомлень: 12231
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1178 раз.
Подякували: 1385 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 09:35

lapay так там і млн.(у фб), а не млрд.
shlyocuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 77
З нами з: 05.04.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:08

  lapay написав:
  Вадим Жураковский написав:а в процентах на сколько уменьшил потери?

Витрати, а не втрати https://www.facebook.com/sergii.perelom ... 0211281166
Журналістам одна літера туди-сюди не має значення. :)

существуют "технологічні витрати" и "комерційні втрати", что там по факту уменьшили?
Заменили оборудование или изменили технологические процессы? Или снизили количества воровства? Или они не понимают разницы? :mrgreen:
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 209
З нами з: 17.10.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:15

Премию и.о. генерального директора АО «Укртрансгаза» за перелом в сокращении
потерь газа.
tvd4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 88
З нами з: 04.04.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 32 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна повинна залишитись транзитером газу попри...
R2 » Вів 13 лип, 2021 09:17
4 243
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лип, 2021 06:35
yegres
Ціна газу в Європі третій день стабільно додає по 4% —...
R2 » П'ят 02 лип, 2021 13:57
4 426
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лип, 2021 23:34
info_2021
Україна здатна заробити на транзиті газу і без...
R2 » Сер 30 чер, 2021 09:52
1 224
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 чер, 2021 09:52
sopkotomhu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.