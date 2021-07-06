RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: до яких меж
подешевшає валюта

Міжбанк: до яких меж подешевшає валюта
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 09:56

Міжбанк: до яких меж подешевшає валюта

Пропонуємо до обговорення:
Останній тиждень липня на валютному ринку пройде досить активно. І понеділок не буде винятком. В основному спрацюють чотири основні чинники, які серйозно впливатимуть на міжбанк:

Дивися повний текст Міжбанк: до яких меж подешевшає валюта.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94664
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 09:56

5,05 :D
Rainbow
 
Повідомлень: 3181
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 10:01

спрашивайте у НБУ и Шевченко. Это их "кручу-верчу".
Уже давно могло быть 23,5 как минимум, но ..... "красиво жить не запретишь".
demon0983886848
Аватар користувача
 
Повідомлень: 108
З нами з: 06.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Громадяни яких країн отримують частину від продажу...
R2 » Нед 18 лип, 2021 11:47
5 343
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лип, 2021 11:14
maestro71
Як не потрібно купувати Bitcoin: три помилки, від яких...
R2 » Суб 17 лип, 2021 19:36
1 253
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лип, 2021 19:36
summacut
У яких країнах пенсіонери живуть за межею бідності
R2 » Вів 06 лип, 2021 13:19
1 337
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 13:19
mvi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.