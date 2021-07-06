Останній тиждень липня на валютному ринку пройде досить активно. І понеділок не буде винятком. В основному спрацюють чотири основні чинники, які серйозно впливатимуть на міжбанк:
Дивися повний текст Міжбанк: до яких меж подешевшає валюта.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 09:56
Міжбанк: до яких меж подешевшає валюта
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: до яких меж подешевшає валюта.
Додано: Пон 26 лип, 2021 10:01
спрашивайте у НБУ и Шевченко. Это их "кручу-верчу".
Уже давно могло быть 23,5 как минимум, но ..... "красиво жить не запретишь".
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