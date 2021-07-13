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«Газпром» знижує транзит через
Україну, щоб прискорити...

«Газпром» знижує транзит через Україну, щоб прискорити...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:31

«Газпром» знижує транзит через Україну, щоб прискорити...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального директора компанії "Оператор ГТС України" Сергія Макогона виданню Forbs.

Дивися повний текст «Газпром» знижує транзит через Україну, щоб прискорити запуск «Північного потоку-2», - оператор ГТС.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:32

«Мы готовы дать дополнительные мощности для транспортировки в связи с дефицитом газа в Европе. Но „Газпром“ не использует эту возможность», — сказал Макогон.

По его словам, таким образом российская корпорация преследует цель как можно быстрее ввести в эксплуатацию «Северный поток-2».

Макагон живет в своей параллельной реальности, реально в 2021 г. экспорт Газпрома в ЕС увеличился почти на четверть, это вытекает из цифр экспорта Газпрома в дальнее зарубежье, чуток ушло на "Силу Сибири" но основной экспорта прирост ушел на страны ЕС.

https://1prime.ru/gas/20210716/834217473.html

"Экспорт в страны дальнего зарубежья компания увеличила до 107,5 миллиардов кубометров газа. Таким образом, "Газпром" продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (108,9 миллиарда кубометров за 6,5 месяцев 2018 года). Рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, — на 24,3% (на 21 миллиард кубометров)", — сообщает "Газпром".

В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 205,2%), Германию (на 43,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 294,8%), Польшу (на 16,5%), Сербию (на 123,5%), Францию (на 10,3%), Болгарию (на 44,1%), Грецию (на 21,3%).

Добыча газа
Добыча "Газпрома" за 6,5 месяцев выросла почти на 18%
"Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" также продолжают увеличиваться", — добавляет "Газпром".
Михалыч
 
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