Додано: Пон 26 лип, 2021 11:32

«Мы готовы дать дополнительные мощности для транспортировки в связи с дефицитом газа в Европе. Но „Газпром“ не использует эту возможность», — сказал Макогон.По его словам, таким образом российская корпорация преследует цель как можно быстрее ввести в эксплуатацию «Северный поток-2».Макагон живет в своей параллельной реальности, реально в 2021 г. экспорт Газпрома в ЕС увеличился почти на четверть, это вытекает из цифр экспорта Газпрома в дальнее зарубежье, чуток ушло на "Силу Сибири" но основной экспорта прирост ушел на страны ЕС."Экспорт в страны дальнего зарубежья компания увеличила до 107,5 миллиардов кубометров газа. Таким образом, "Газпром" продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (108,9 миллиарда кубометров за 6,5 месяцев 2018 года). Рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, — на 24,3% (на 21 миллиард кубометров)", — сообщает "Газпром".В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 205,2%), Германию (на 43,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 294,8%), Польшу (на 16,5%), Сербию (на 123,5%), Францию (на 10,3%), Болгарию (на 44,1%), Грецию (на 21,3%).Добыча газаДобыча "Газпрома" за 6,5 месяцев выросла почти на 18%"Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" также продолжают увеличиваться", — добавляет "Газпром".