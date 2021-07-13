«Газпром» знижує транзит через Україну, щоб прискорити...

Додано: Пон 26 лип, 2021 11:32

«Мы готовы дать дополнительные мощности для транспортировки в связи с дефицитом газа в Европе. Но „Газпром“ не использует эту возможность», — сказал Макогон.



По его словам, таким образом российская корпорация преследует цель как можно быстрее ввести в эксплуатацию «Северный поток-2».



на 24,3% (на 21 миллиард кубометров)", — сообщает "Газпром".



В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 205,2%), Германию (на 43,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 294,8%), Польшу (на 16,5%), Сербию (на 123,5%), Францию (на 10,3%), Болгарию (на 44,1%), Грецию (на 21,3%).





Добыча "Газпрома" за 6,5 месяцев выросла почти на 18%

https://1prime.ru/gas/20210716/834217421.html

Добыча газаДобыча "Газпрома" за 6,5 месяцев выросла почти на



"Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" также продолжают увеличиваться", — добавляет "Газпром". "Экспорт в страны дальнего зарубежья компания увеличила до 107,5 миллиардов кубометров газа. Таким образом, "Газпром" продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (108,9 миллиарда кубометров за 6,5 месяцев 2018 года). Рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, —(на 21 миллиард кубометров)", — сообщает "Газпром".В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 205,2%), Германию (на 43,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 294,8%), Польшу (на 16,5%), Сербию (на 123,5%), Францию (на 10,3%), Болгарию (на 44,1%), Грецию (на 21,3%)."Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" также продолжают увеличиваться", — добавляет "Газпром".

Макагон живет в своей параллельной реальности, реально в 2021 г. экспорт Газпрома в ЕС увеличился почти на четверть, это вытекает из цифр экспорта Газпрома в дальнее зарубежье, чуток ушло на "Силу Сибири" но основной экспорта прирост ушел на страны ЕС.Таким образом, рост экспорта превысил значительно рост добычи Газпрома.Да, еще + для Газпрома, это выигранный поляками суд, теперь они каждый год будут переплачивать Газпрому ту сумму, что у него выиграли в суде и которой так радовались, когда отвязались в значительной мере от условий покупки по цене долгосрочных контрактов привязанной к цене нефти, на спотовые цены, которые сейчас в два с лишним раза выше чем по долгосрочным контрактам, с 2008 г. цена на нефть практически не выросла, а вот цена на газ выросла в разы и такая долгосрочная тенденция разрывы в росте цен будет сохраняться. Но если у Польши есть хотя бы планы перестройки своей газовой системы под норвежский газ и СПГ, а главное — деньги на содержание трубы и оплату дорого норвежского газа и СПГ, то с Украиной все иначе: у нее нет ни того, ни другого.Поздравляю акционеров Газпрома с грядущими шикарными дивами за 2021 г. и в частности форумчанина Волгаря с его 200000 акций, завидую белой завистью, я вообще давно говорю, надо пока Газпром стоит копейки скупить его на корню и жить за счет дивов и тогда нам будет пофиг как там качает газ Газпром и через какие трубы/маршруты, сам ищу окно возможностей для того что бы чуток вложиться в Газпром хоть на пару сотен акций, до тысяч у меня нет возможности как у Волгоря, но пока у меня нет свободных денег