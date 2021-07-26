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«Газпром» знижує транзит через
Україну, щоб прискорити...

«Газпром» знижує транзит через Україну, щоб прискорити...
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  #12>
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:31

«Газпром» знижує транзит через Україну, щоб прискорити...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального директора компанії "Оператор ГТС України" Сергія Макогона виданню Forbs.

Дивися повний текст «Газпром» знижує транзит через Україну, щоб прискорити запуск «Північного потоку-2», - оператор ГТС.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:32

«Мы готовы дать дополнительные мощности для транспортировки в связи с дефицитом газа в Европе. Но „Газпром“ не использует эту возможность», — сказал Макогон.

По его словам, таким образом российская корпорация преследует цель как можно быстрее ввести в эксплуатацию «Северный поток-2».

Макагон живет в своей параллельной реальности, реально в 2021 г. экспорт Газпрома в ЕС увеличился почти на четверть, это вытекает из цифр экспорта Газпрома в дальнее зарубежье, чуток ушло на "Силу Сибири" но основной экспорта прирост ушел на страны ЕС.

https://1prime.ru/gas/20210716/834217473.html

"Экспорт в страны дальнего зарубежья компания увеличила до 107,5 миллиардов кубометров газа. Таким образом, "Газпром" продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (108,9 миллиарда кубометров за 6,5 месяцев 2018 года). Рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, — на 24,3% (на 21 миллиард кубометров)", — сообщает "Газпром".

В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 205,2%), Германию (на 43,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 294,8%), Польшу (на 16,5%), Сербию (на 123,5%), Францию (на 10,3%), Болгарию (на 44,1%), Грецию (на 21,3%).

Добыча газа
Добыча "Газпрома" за 6,5 месяцев выросла почти на 18%
https://1prime.ru/gas/20210716/834217421.html


"Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" также продолжают увеличиваться", — добавляет "Газпром".


Таким образом, рост экспорта превысил значительно рост добычи Газпрома.

Да, еще + для Газпрома, это выигранный поляками суд, теперь они каждый год будут переплачивать Газпрому ту сумму, что у него выиграли в суде и которой так радовались, когда отвязались в значительной мере от условий покупки по цене долгосрочных контрактов привязанной к цене нефти, на спотовые цены, которые сейчас в два с лишним раза выше чем по долгосрочным контрактам, с 2008 г. цена на нефть практически не выросла, а вот цена на газ выросла в разы и такая долгосрочная тенденция разрывы в росте цен будет сохраняться. Но если у Польши есть хотя бы планы перестройки своей газовой системы под норвежский газ и СПГ, а главное — деньги на содержание трубы и оплату дорого норвежского газа и СПГ, то с Украиной все иначе: у нее нет ни того, ни другого.

Поздравляю акционеров Газпрома с грядущими шикарными дивами за 2021 г. и в частности форумчанина Волгаря с его 200000 акций, завидую белой завистью, я вообще давно говорю, надо пока Газпром стоит копейки скупить его на корню и жить за счет дивов и тогда нам будет пофиг как там качает газ Газпром и через какие трубы/маршруты, сам ищу окно возможностей для того что бы чуток вложиться в Газпром хоть на пару сотен акций, до тысяч у меня нет возможности как у Волгоря, но пока у меня нет свободных денег :( .
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:01

Михалыч
Пока нет свободных денег можете только любить Путина а не акции Газпрома.
tvd4
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 16:18

Re: «Газпром» знижує транзит через Україну, щоб прискорити..

А куда сейчас в Европах тратят газ.
В газохранилища практически не закачивают.
Сейчас же не зима, или горячая пора года и настолько возрастает потребление газа для кондиционирования?
vicel100
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 17:43

  Михалыч написав:
«Мы готовы дать дополнительные мощности для транспортировки в связи с дефицитом газа в Европе. Но „Газпром“ не использует эту возможность», — сказал Макогон.

По его словам, таким образом российская корпорация преследует цель как можно быстрее ввести в эксплуатацию «Северный поток-2».

Макагон живет в своей параллельной реальности, реально в 2021 г. экспорт Газпрома в ЕС увеличился почти на четверть, это вытекает из цифр экспорта Газпрома в дальнее зарубежье, чуток ушло на "Силу Сибири" но основной экспорта прирост ушел на страны ЕС.

https://1prime.ru/gas/20210716/834217473.html

"Экспорт в страны дальнего зарубежья компания увеличила до 107,5 миллиардов кубометров газа. Таким образом, "Газпром" продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (108,9 миллиарда кубометров за 6,5 месяцев 2018 года). Рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, — на 24,3% (на 21 миллиард кубометров)", — сообщает "Газпром".

В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 205,2%), Германию (на 43,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 294,8%), Польшу (на 16,5%), Сербию (на 123,5%), Францию (на 10,3%), Болгарию (на 44,1%), Грецию (на 21,3%).

Добыча газа
Добыча "Газпрома" за 6,5 месяцев выросла почти на 18%
https://1prime.ru/gas/20210716/834217421.html


"Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" также продолжают увеличиваться", — добавляет "Газпром".


Таким образом, рост экспорта превысил значительно рост добычи Газпрома.

Да, еще + для Газпрома, это выигранный поляками суд, теперь они каждый год будут переплачивать Газпрому ту сумму, что у него выиграли в суде и которой так радовались, когда отвязались в значительной мере от условий покупки по цене долгосрочных контрактов привязанной к цене нефти, на спотовые цены, которые сейчас в два с лишним раза выше чем по долгосрочным контрактам, с 2008 г. цена на нефть практически не выросла, а вот цена на газ выросла в разы и такая долгосрочная тенденция разрывы в росте цен будет сохраняться. Но если у Польши есть хотя бы планы перестройки своей газовой системы под норвежский газ и СПГ, а главное — деньги на содержание трубы и оплату дорого норвежского газа и СПГ, то с Украиной все иначе: у нее нет ни того, ни другого.

Поздравляю акционеров Газпрома с грядущими шикарными дивами за 2021 г. и в частности форумчанина Волгаря с его 200000 акций, завидую белой завистью, я вообще давно говорю, надо пока Газпром стоит копейки скупить его на корню и жить за счет дивов и тогда нам будет пофиг как там качает газ Газпром и через какие трубы/маршруты, сам ищу окно возможностей для того что бы чуток вложиться в Газпром хоть на пару сотен акций, до тысяч у меня нет возможности как у Волгоря, но пока у меня нет свободных денег :( .

Поляки тянут трубу не от скважины, а от врезки в немецкую трубу. Сколько они отберут у Германии, столько Газпром добавит в Северный поток. Но полякам придется купить газ подороже, плюс содержание трубы.
astatempo
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 19:15

Re: «Газпром» знижує транзит через Україну, щоб прискорити..

  astatempo написав:Поляки тянут трубу не от скважины, а от врезки в немецкую трубу. Сколько они отберут у Германии, столько Газпром добавит в Северный поток. Но полякам придется купить газ подороже, плюс содержание трубы.


Я в курсе, но не хотел уже писать о том, что в северном море сокращается добыча, и газа явно на всех не хватит, викинги будут просто перепродавать полякам тот же газ Газпрома получая свою маржу, кто то из власть имущих поляков через свою прокладку будет получать свою, а простые поляки будут иметь свой Ротердам+, это же нашим и польским Ура патриотам как серпом по яйцам, так что пусть будут в своем благостно неведении....до поры до времени :wink:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 19:20

  tvd4 написав:Михалыч
Пока нет свободных денег можете только любить Путина а не акции Газпрома.


Путин не девушка что бы я его любил :mrgreen: а со своими штучками вам надо на другой соответствующей тематики сайт :wink:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:18

  vicel100 написав:А куда сейчас в Европах тратят газ.
В газохранилища практически не закачивают.
Сейчас же не зима, или горячая пора года и настолько возрастает потребление газа для кондиционирования?

Еуропейци ж за екологію переймаються, позакривали купу вугільних ТЕС та АЕС і тепер повзають на колінах перед Газпромом. Тепер невідомо чи впаде колись ціна на газ до 100долл як було недавно.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 08:56

  Михалыч написав: Но если у Польши есть хотя бы планы перестройки своей газовой системы под норвежский газ и СПГ, а главное — деньги на содержание трубы и оплату дорого норвежского газа и СПГ, то с Украиной все иначе: у нее нет ни того, ни другого.

В України є свій газ, якого, якщо піднапрягтись хватить на 100%. В Польщі свого газу немає. Тому в України ситуація в рази краща ніж в Польщі.
Якщо ви не знаєте таких елементарних речей, не варто робити такі глобальні висновки. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:43

  andrijk777 написав:
  Михалыч написав: Но если у Польши есть хотя бы планы перестройки своей газовой системы под норвежский газ и СПГ, а главное — деньги на содержание трубы и оплату дорого норвежского газа и СПГ, то с Украиной все иначе: у нее нет ни того, ни другого.

В України є свій газ, якого, якщо піднапрягтись хватить на 100%. В Польщі свого газу немає. Тому в України ситуація в рази краща ніж в Польщі.
Якщо ви не знаєте таких елементарних речей, не варто робити такі глобальні висновки. :D

Если поднапрячься и западных индейцев поголовно выгнать батрачить до ойроп, а центральных и восточных перевести на дрОва, то таки да, хватит.
summacut
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