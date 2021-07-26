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«Газпром» знижує транзит через
Україну, щоб прискорити...

«Газпром» знижує транзит через Україну, щоб прискорити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:53

summacut не переживай так за українців. Москалі вже який рік кричать "что хахлы замерзнут", а бач не земерзли.
servald2016
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Модератори: Ірина_, Модератор

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