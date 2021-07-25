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Українці можуть отримати
гарантію на товар через...

Українці можуть отримати гарантію на товар через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:41

Українці можуть отримати гарантію на товар через...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний закон напередодні оприлюднено в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України".

Дивися повний текст Українці можуть отримати гарантію на товар через інтернет — набрав чинності закон.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:41

РРО отменяются?
Они трепались что рро и чеки очень необходимы, потому что на гарантии обманывают.
Крестик снять или штаны надеть?
p_a_l
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