Про це йдеться в дослідженні Опендатабот.
Дивися повний текст У 99% перевірених декларацій чиновників виявлено недостовірні дані (інфографіка).
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Додано: Пон 26 лип, 2021 12:09
У 99% перевірених декларацій чиновників виявлено...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 99% перевірених декларацій чиновників виявлено недостовірні дані (інфографіка).
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