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У 99% перевірених декларацій чиновників виявлено...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лип, 2021 12:09
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в дослідженні Опендатабот.
Дивися повний текст У 99% перевірених декларацій чиновників виявлено недостовірні дані (інфографіка)
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R2
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Додано: Пон 26 лип, 2021 12:09
Итак проверки есть, закон тоже теперь есть.
Когда будут наказания?
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wild2006
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Додано: Пон 26 лип, 2021 12:57
wild2006 написав:
Итак проверки есть, закон тоже теперь есть.
Когда будут наказания?
когда обяжут декларировать простых смертных
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Вадим Жураковский
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