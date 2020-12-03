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У 99% перевірених декларацій
чиновників виявлено...

У 99% перевірених декларацій чиновників виявлено...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:09

У 99% перевірених декларацій чиновників виявлено...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в дослідженні Опендатабот.

Дивися повний текст У 99% перевірених декларацій чиновників виявлено недостовірні дані (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:09

Итак проверки есть, закон тоже теперь есть.
Когда будут наказания?
wild2006
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:57

  wild2006 написав:Итак проверки есть, закон тоже теперь есть.
Когда будут наказания?

когда обяжут декларировать простых смертных :mrgreen:
Вадим Жураковский
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