Уряд Португалії прийняв рішення дозволити в'їзд в країну для українських туристів.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 13:07
Ще одна країна відкрила кордони
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Дивися повний текст Ще одна країна відкрила кордони.
Додано: Пон 26 лип, 2021 13:07
Что и ожидалось. Сертификат о вакцинации признается только выданный в ЕС. Как всегда, обицянки оказались цяцянками. И это касается не только Португалии. Кулеба раз за разом бодро рапортует об восстановлении въезда в ЕС, Ляшко загоняет в вакцинацию, а по факту, под наши сертификаты в ЕС и не поедешь.
Кстати, кто-то видел, как выглядят украинские сертификаты о вакцинации? Кто-то по ним реально ездил в ЕС? Как на них смотрят польские, немецкие, французские погранцы? Так же как на украинский ПЦР? Который поляки с 23 июня не принимают в принципе, и всех садят на 10 дневный карантин, который недавно придумали, в случае чего, продлевать до 21 дня? Со штрафом до 30 тыс злотых?
Додано: Пон 26 лип, 2021 13:46
Re: Ще одна країна відкрила кордони
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