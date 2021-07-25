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Bitcoin зріс на понад 12%
через Amazon та Twitter

Bitcoin зріс на понад 12% через Amazon та Twitter
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 15:07

Bitcoin зріс на понад 12% через Amazon та Twitter

Пропонуємо до обговорення:
Так, Bitcoin зріс на 12.5% до 39 850 доларів – рекорд з середини червня. Крім того, на 8% до 2 344 доларів зросла друга найбільш популярна криптовалюта – Ethereum.

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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 15:07

хомякам сегодня корма насыпали наконец-то, но пока как-то слабо вверх идет. сейчас постригут и в 25 свалят ))
bob2019
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