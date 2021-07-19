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В Міненергетики розповіли про
нові тарифи на електроенергію

В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 15:21

В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється у відповіді міністерства на запит.

Дивися повний текст В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 15:21

У меня вопрос? Каким таким образом можно влезть в 100квт? У вас чё дома нет холодильника и телевизора? У меня холодильник в сутки жрет 3 кВт+ телевизор 100вт*6 часов = 0.6квт. Путем несложных арифметических операций : 3.6*30=108квт. А если включать свет и компьютер и недай Бог телефон заряжать? Вы там чё курите? Невозможно влезть в 100квт.
safutary
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 16:00

  safutary написав:У меня вопрос? Каким таким образом можно влезть в 100квт? У вас чё дома нет холодильника и телевизора? У меня холодильник в сутки жрет 3 кВт+ телевизор 100вт*6 часов = 0.6квт. Путем несложных арифметических операций : 3.6*30=108квт. А если включать свет и компьютер и недай Бог телефон заряжать? Вы там чё курите? Невозможно влезть в 100квт.

Ну нифига себе: по 6 часов в день каждый день зомбоящик смотреть??? -- а чем-то полезным заняться?..

Доаааа -- вот именно телефон все ломает :lol: -- цепляем динамомашинку на велосипед -- и сразу обе проблемы решаются :lol:
_hunter
 
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