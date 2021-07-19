Про це повідомляється у відповіді міністерства на запит.
Дивися повний текст В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 15:21
В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію.
Додано: Пон 26 лип, 2021 15:21
У меня вопрос? Каким таким образом можно влезть в 100квт? У вас чё дома нет холодильника и телевизора? У меня холодильник в сутки жрет 3 кВт+ телевизор 100вт*6 часов = 0.6квт. Путем несложных арифметических операций : 3.6*30=108квт. А если включать свет и компьютер и недай Бог телефон заряжать? Вы там чё курите? Невозможно влезть в 100квт.
Додано: Пон 26 лип, 2021 16:00
Ну нифига себе: по 6 часов в день каждый день зомбоящик смотреть??? -- а чем-то полезным заняться?..
Доаааа -- вот именно телефон все ломает -- цепляем динамомашинку на велосипед -- и сразу обе проблемы решаются
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