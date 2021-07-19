Про це повідомляється у відповіді міністерства на запит.
Дивися повний текст В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 15:21
В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію.
Додано: Пон 26 лип, 2021 15:21
У меня вопрос? Каким таким образом можно влезть в 100квт? У вас чё дома нет холодильника и телевизора? У меня холодильник в сутки жрет 3 кВт+ телевизор 100вт*6 часов = 0.6квт. Путем несложных арифметических операций : 3.6*30=108квт. А если включать свет и компьютер и недай Бог телефон заряжать? Вы там чё курите? Невозможно влезть в 100квт.
Додано: Пон 26 лип, 2021 16:00
Ну нифига себе: по 6 часов в день каждый день зомбоящик смотреть??? -- а чем-то полезным заняться?..
Доаааа -- вот именно телефон все ломает -- цепляем динамомашинку на велосипед -- и сразу обе проблемы решаются
Додано: Пон 26 лип, 2021 16:11
3 кВт*ч в сутки будет жрать разве что старый советский холодильник. Современные экономичные холодильники - от 0,57 до 1,28 кВт*ч в сутки.
LED и более новые ТВ потребляют мощность 40-45 Вт для 42", т.е. вдвое меньше, чем вы указываете. Кроме того, по 6 часов в сутки телек смотреть совсем необязательно.
Света, если это не "лампочки Ильича", тоже нагорает минимум.
Потребление ноутбука вместе роутером и телефоном тоже мизерное.
Много набегает, если есть бойлер, кондиционеры, ну и само собой эл плиты/духовки. А так, если не устраивать каждый день стирку, не втыкать сутками в ТВ и с энергоэффективной техникой - в 100 кВт в принципе уложиться можно.
Додано: Пон 26 лип, 2021 16:44
У меня элетроплита, на которую, при более ранних тарифах давали льготу дополнитльно на 100 кВт. И это только плита. Конечно, можно питаться в ресторанах, как это делают участники энергорынка и НКРЭКП. Поэтому, такой нюанс, как элетроплита, они не замечают
Додано: Пон 26 лип, 2021 17:15
Эта льгота имела хоть какой-то смысл при совке: когда первые высотки без газа только начинали появляться. Сейчас этот вопрос звучит так же бредово как "а почему нет льготы на газ для плиты при газовом отоплении?"...
На 200 гривен там не особо напитаешся
Додано: Пон 26 лип, 2021 17:29
а почему просто не поднять та риф копеек на 50-80 и сделать больший от 300 квт, у нищих -льготы, а остальным 100-150 гривен, не приятно. но мелочь, но пперестанем гробить энергетику...
Додано: Пон 26 лип, 2021 17:44
Якась маячня. Зазвичай дають знижку коли купляєш більше товару (гурт), а тут навпаки. Вже не кажучи про те, що в когось газова плита, в когось електрична, в когось живе 1 людина, а в когось 5, в когось є центральна гаряча вода, в когось немає (а буває і найскладніший варіант - формально є, а по факту немає).
Додано: Пон 26 лип, 2021 17:55
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