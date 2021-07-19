В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 18:55
"41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств" - це я підозрюю ті, в кого магніт на лічильнику, чи шпилька, чи якась більш сучасна схема обходу... бо то неможливо в 100 кВт влізти, треба бути надто талановитим та хитрозробленим, або кандидатом наук чи що там зараз у владному тренді...
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