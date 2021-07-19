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В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лип, 2021 18:55
"41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств" - це я підозрюю ті, в кого магніт на лічильнику, чи шпилька, чи якась більш сучасна схема обходу... бо то неможливо в 100 кВт влізти, треба бути надто талановитим та хитрозробленим, або кандидатом наук чи що там зараз у владному тренді...
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Додано: Пон 26 лип, 2021 19:34
Витрачаю 80 кВт-год на місяць в трикімнатній квартирі, що я роблю не так? Нічого не економлю, навіть світло не вимикаю, хіба всюди енергозберігаючі лампочки вже давно.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 20:07
safutary написав:
У меня вопрос? Каким таким образом можно влезть в 100квт? У вас чё дома нет холодильника и телевизора? У меня холодильник в сутки жрет 3 кВт+ телевизор 100вт*6 часов = 0.6квт. Путем несложных арифметических операций : 3.6*30=108квт. А если включать свет и компьютер и недай Бог телефон заряжать? Вы там чё курите? Невозможно влезть в 100квт.
У меня сосед умудряется. Правда живёт один в однокомнатной квартире и вижу я его пару раз в месяц, при том, что других соседей по этажу вижу практически ежедневно.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 20:16
0mage0 написав:
Якась маячня. Зазвичай дають знижку коли купляєш більше товару (гурт), а тут навпаки. Вже не кажучи про те, що в когось газова плита, в когось електрична, в когось живе 1 людина, а в когось 5, в когось є центральна гаряча вода, в когось немає (а буває і найскладніший варіант - формально є, а по факту немає).
тому що реальна ціна 3.40 і по факту все що нижче це пільга
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Додано: Пон 26 лип, 2021 20:25
Первый написав: 0mage0 написав:
Якась маячня. Зазвичай дають знижку коли купляєш більше товару (гурт), а тут навпаки. Вже не кажучи про те, що в когось газова плита, в когось електрична, в когось живе 1 людина, а в когось 5, в когось є центральна гаряча вода, в когось немає (а буває і найскладніший варіант - формально є, а по факту немає).
тому що реальна ціна 3.40 і по факту все що нижче це пільга
а якщо відмінусовати корпоративчики?
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Додано: Пон 26 лип, 2021 20:38
Zebra написав: Первый написав: 0mage0 написав:
Якась маячня. Зазвичай дають знижку коли купляєш більше товару (гурт), а тут навпаки. Вже не кажучи про те, що в когось газова плита, в когось електрична, в когось живе 1 людина, а в когось 5, в когось є центральна гаряча вода, в когось немає (а буває і найскладніший варіант - формально є, а по факту немає).
тому що реальна ціна 3.40 і по факту все що нижче це пільга
а якщо відмінусовати корпоративчики?
що таке корпоративчики?
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