В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 18:55
"41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств" - це я підозрюю ті, в кого магніт на лічильнику, чи шпилька, чи якась більш сучасна схема обходу... бо то неможливо в 100 кВт влізти, треба бути надто талановитим та хитрозробленим, або кандидатом наук чи що там зараз у владному тренді...
Додано: Пон 26 лип, 2021 19:34
Витрачаю 80 кВт-год на місяць в трикімнатній квартирі, що я роблю не так? Нічого не економлю, навіть світло не вимикаю, хіба всюди енергозберігаючі лампочки вже давно.
Додано: Пон 26 лип, 2021 19:57
Электроплита/духовка, свч печка, скороварка, холодильник, кондиционер (ибо температурные рекорды побиты), бойлер(централизованной подачи горячей воды нет), компьютеры (куда ж без них?), телевизор, освещение, эл.конвекторы ( 6 месяцев в году), фен, утюг-это кратенький список электробытовой техники моего домашнего хозяйства. Возникает резонный вопрос-из каких соображений взята норма потребления 100/300/500 кВт/ч? Ведь при самом экономичном потреблении меньше 600-700 кВт холодную пору не взять. Летом 400. Семья 4 человека( 2 взрослых, 2 детей), квартира 60 кв.м. Подотбных схем потребления эл.энергии в домохозяйствах-большинство. Таким образом правительство всучит средней семье тариф в 3.50 грн за кВт легко и непринужденно. Почему семьи должны платить "зеленым энергетикам" из своего кармана? Почему после кризисных 2020 и 2021 годов люди вместо передышки получат еще и такой удар под дых?
Додано: Пон 26 лип, 2021 20:07
У меня сосед умудряется. Правда живёт один в однокомнатной квартире и вижу я его пару раз в месяц, при том, что других соседей по этажу вижу практически ежедневно.
Додано: Пон 26 лип, 2021 20:16
тому що реальна ціна 3.40 і по факту все що нижче це пільга
Додано: Пон 26 лип, 2021 22:41
Реальная для кого?
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