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В Міненергетики розповіли про
нові тарифи на електроенергію

В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 18:55

"41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств" - це я підозрюю ті, в кого магніт на лічильнику, чи шпилька, чи якась більш сучасна схема обходу... бо то неможливо в 100 кВт влізти, треба бути надто талановитим та хитрозробленим, або кандидатом наук чи що там зараз у владному тренді...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 19:34

Витрачаю 80 кВт-год на місяць в трикімнатній квартирі, що я роблю не так? Нічого не економлю, навіть світло не вимикаю, хіба всюди енергозберігаючі лампочки вже давно.
espanol
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 19:57

Электроплита/духовка, свч печка, скороварка, холодильник, кондиционер (ибо температурные рекорды побиты), бойлер(централизованной подачи горячей воды нет), компьютеры (куда ж без них?), телевизор, освещение, эл.конвекторы ( 6 месяцев в году), фен, утюг-это кратенький список электробытовой техники моего домашнего хозяйства. Возникает резонный вопрос-из каких соображений взята норма потребления 100/300/500 кВт/ч? Ведь при самом экономичном потреблении меньше 600-700 кВт холодную пору не взять. Летом 400. Семья 4 человека( 2 взрослых, 2 детей), квартира 60 кв.м. Подотбных схем потребления эл.энергии в домохозяйствах-большинство. Таким образом правительство всучит средней семье тариф в 3.50 грн за кВт легко и непринужденно. Почему семьи должны платить "зеленым энергетикам" из своего кармана? Почему после кризисных 2020 и 2021 годов люди вместо передышки получат еще и такой удар под дых?
vesnartade
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:07

  safutary написав:У меня вопрос? Каким таким образом можно влезть в 100квт? У вас чё дома нет холодильника и телевизора? У меня холодильник в сутки жрет 3 кВт+ телевизор 100вт*6 часов = 0.6квт. Путем несложных арифметических операций : 3.6*30=108квт. А если включать свет и компьютер и недай Бог телефон заряжать? Вы там чё курите? Невозможно влезть в 100квт.

У меня сосед умудряется. Правда живёт один в однокомнатной квартире и вижу я его пару раз в месяц, при том, что других соседей по этажу вижу практически ежедневно.
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:16

  0mage0 написав:Якась маячня. Зазвичай дають знижку коли купляєш більше товару (гурт), а тут навпаки. Вже не кажучи про те, що в когось газова плита, в когось електрична, в когось живе 1 людина, а в когось 5, в когось є центральна гаряча вода, в когось немає (а буває і найскладніший варіант - формально є, а по факту немає).


тому що реальна ціна 3.40 і по факту все що нижче це пільга
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 22:17

Готовимся к протестам,иначе никак.Это все должны понимать.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 22:41

  Первый написав:тому що реальна ціна 3.40 і по факту все що нижче це пільга

Реальная для кого? В 2019м дорогущая энергия украинских ТЭС радостно продавалась в Венгрию за $57/МВтч, т.е. не больше 1.60 грн/кВтч по нынешнему курсу даже с учётом некоторой инфляции доллара. И вряд ли с тех пор её себестоимость сильно повысилась. Конечно, на содержание энергосистемы тоже что-то уходит, но и генерация не только тепловая.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 04:56

  Faceless написав:3 кВт*ч в сутки будет жрать разве что старый советский холодильник. Современные экономичные холодильники - от 0,57 до 1,28 кВт*ч в сутки.


В такую жаркую погоду как сейчас - стабильно 2 кВтч в сутки (если открывать изредка только по необходимости чтото достать). Класс энергопотребления А, в характеристиках заявлено суточное потребление 0,99 кВт.

За 7 часов ночью, пока нет жары и никто не открывает, потребление 0.5 кВтч (в пересчете на сутки 1.71 кВтч).

Проверял контрольным счетчиком в течении 3 дней. Зимой, потребление конечно меньше.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 06:05

  moveton написав:
  Первый написав:тому що реальна ціна 3.40 і по факту все що нижче це пільга

Реальная для кого? В 2019м дорогущая энергия украинских ТЭС радостно продавалась в Венгрию за $57/МВтч, т.е. не больше 1.60 грн/кВтч по нынешнему курсу даже с учётом некоторой инфляции доллара. И вряд ли с тех пор её себестоимость сильно повысилась. Конечно, на содержание энергосистемы тоже что-то уходит, но и генерация не только тепловая.


ознайомтесь з базовими основами, і зрозумієте що таке 57.
з пдв чи без, з вартістю передачі чи без, з вартістю розподілу, чи без...
що таке ПСО
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 06:19

  Первый написав:ознайомтесь з базовими основами


Базовыми основами чего? Формирование такой "реальной" цены чем-то напоминает спекулянтов при советах, торговавших из под полы дефицитом, который они сами-же и создавали :mrgreen:
Цитрин
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