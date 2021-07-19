В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію
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"41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств" - це я підозрюю ті, в кого магніт на лічильнику, чи шпилька, чи якась більш сучасна схема обходу... бо то неможливо в 100 кВт влізти, треба бути надто талановитим та хитрозробленим, або кандидатом наук чи що там зараз у владному тренді...
Электроплита/духовка, свч печка, скороварка, холодильник, кондиционер (ибо температурные рекорды побиты), бойлер(централизованной подачи горячей воды нет), компьютеры (куда ж без них?), телевизор, освещение, эл.конвекторы ( 6 месяцев в году), фен, утюг-это кратенький список электробытовой техники моего домашнего хозяйства. Возникает резонный вопрос-из каких соображений взята норма потребления 100/300/500 кВт/ч? Ведь при самом экономичном потреблении меньше 600-700 кВт холодную пору не взять. Летом 400. Семья 4 человека( 2 взрослых, 2 детей), квартира 60 кв.м. Подотбных схем потребления эл.энергии в домохозяйствах-большинство. Таким образом правительство всучит средней семье тариф в 3.50 грн за кВт легко и непринужденно. Почему семьи должны платить "зеленым энергетикам" из своего кармана? Почему после кризисных 2020 и 2021 годов люди вместо передышки получат еще и такой удар под дых?
safutary написав:У меня вопрос? Каким таким образом можно влезть в 100квт? У вас чё дома нет холодильника и телевизора? У меня холодильник в сутки жрет 3 кВт+ телевизор 100вт*6 часов = 0.6квт. Путем несложных арифметических операций : 3.6*30=108квт. А если включать свет и компьютер и недай Бог телефон заряжать? Вы там чё курите? Невозможно влезть в 100квт.
У меня сосед умудряется. Правда живёт один в однокомнатной квартире и вижу я его пару раз в месяц, при том, что других соседей по этажу вижу практически ежедневно.
0mage0 написав:Якась маячня. Зазвичай дають знижку коли купляєш більше товару (гурт), а тут навпаки. Вже не кажучи про те, що в когось газова плита, в когось електрична, в когось живе 1 людина, а в когось 5, в когось є центральна гаряча вода, в когось немає (а буває і найскладніший варіант - формально є, а по факту немає).
тому що реальна ціна 3.40 і по факту все що нижче це пільга
Первый написав:тому що реальна ціна 3.40 і по факту все що нижче це пільга
Реальная для кого? В 2019м дорогущая энергия украинских ТЭС радостно продавалась в Венгрию за $57/МВтч, т.е. не больше 1.60 грн/кВтч по нынешнему курсу даже с учётом некоторой инфляции доллара. И вряд ли с тех пор её себестоимость сильно повысилась. Конечно, на содержание энергосистемы тоже что-то уходит, но и генерация не только тепловая.
Faceless написав:3 кВт*ч в сутки будет жрать разве что старый советский холодильник. Современные экономичные холодильники - от 0,57 до 1,28 кВт*ч в сутки.
В такую жаркую погоду как сейчас - стабильно 2 кВтч в сутки (если открывать изредка только по необходимости чтото достать). Класс энергопотребления А, в характеристиках заявлено суточное потребление 0,99 кВт.
За 7 часов ночью, пока нет жары и никто не открывает, потребление 0.5 кВтч (в пересчете на сутки 1.71 кВтч).
Проверял контрольным счетчиком в течении 3 дней. Зимой, потребление конечно меньше.
Первый написав:тому що реальна ціна 3.40 і по факту все що нижче це пільга
Реальная для кого? В 2019м дорогущая энергия украинских ТЭС радостно продавалась в Венгрию за $57/МВтч, т.е. не больше 1.60 грн/кВтч по нынешнему курсу даже с учётом некоторой инфляции доллара. И вряд ли с тех пор её себестоимость сильно повысилась. Конечно, на содержание энергосистемы тоже что-то уходит, но и генерация не только тепловая.
ознайомтесь з базовими основами, і зрозумієте що таке 57. з пдв чи без, з вартістю передачі чи без, з вартістю розподілу, чи без... що таке ПСО