В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію

правильно, есть еще зеленая генерация, которая в РАЗЫ дороже
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 06:24
Додано: Вів 27 лип, 2021 06:26
Додано: Вів 27 лип, 2021 06:49
Re: В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенер
на сколько я знаю, там главное изменение будет заключаться в том, что если ранее при дифференциальном тарифе для населения, при потреблении 101квтч в месяц, вы оплачивали 100 кВт-ч * 0.90 грн + 1 кВт-ч * 1.68 грн, то сейчас будет
101 кВт-ч * 1.68 грн, но это не точно
Додано: Вів 27 лип, 2021 07:31
У меня потребление 600кВт+, бойлер, кондиционер, холодильник, ПК.
Свет в туалете не выключаю, наверное потому так много получается)
Додано: Вів 27 лип, 2021 08:56
Почему свели к равным условиям и потребителей, живущих в старых высотках с электроплитами. Как не крути, в 100 квт не уложишься. Да еще и централизованной подачи горячей воды нет лет 20. Электроплита и бойлер-это уже ближе к 500 квт
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