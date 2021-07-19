RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Міненергетики розповіли про
нові тарифи на електроенергію

В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 06:24

  moveton написав:но и генерация не только тепловая.

правильно, есть еще зеленая генерация, которая в РАЗЫ дороже :mrgreen:
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 212
З нами з: 17.10.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 06:26

  espanol написав:Витрачаю 80 кВт-год на місяць в трикімнатній квартирі, що я роблю не так?

действуете на нервы соседям, которые смотрят ТВ на плазме 24 часа в сутки, жар от которой заставляет их включать дополнительно кондиционеры из дешевой китайской линейки :mrgreen:
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 212
З нами з: 17.10.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 06:49

Re: В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенер

на сколько я знаю, там главное изменение будет заключаться в том, что если ранее при дифференциальном тарифе для населения, при потреблении 101квтч в месяц, вы оплачивали 100 кВт-ч * 0.90 грн + 1 кВт-ч * 1.68 грн, то сейчас будет
101 кВт-ч * 1.68 грн, но это не точно
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 212
З нами з: 17.10.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 07:31

У меня потребление 600кВт+, бойлер, кондиционер, холодильник, ПК.
Свет в туалете не выключаю, наверное потому так много получается)
hno3
 
Повідомлень: 1140
З нами з: 21.10.09
Подякував: 121 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 08:56

Почему свели к равным условиям и потребителей, живущих в старых высотках с электроплитами. Как не крути, в 100 квт не уложишься. Да еще и централизованной подачи горячей воды нет лет 20. Электроплита и бойлер-это уже ближе к 500 квт
escape2015
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 19.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мін'юсті розповіли, як отримати допомогу на догляд за...
R2 » Пон 26 лип, 2021 15:35
1 103
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 15:35
valerhharl
Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,... 1 ... 10, 11, 12
R2 » Пон 19 лип, 2021 09:12
110 8376
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 09:08
_hunter
У Мінсоцполітики розповіли, коли пенсіонери 75+...
R2 » Чет 22 лип, 2021 18:17
2 151
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2021 00:05
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.