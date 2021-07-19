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В Міненергетики розповіли про
нові тарифи на електроенергію

В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 06:24

  moveton написав:но и генерация не только тепловая.

правильно, есть еще зеленая генерация, которая в РАЗЫ дороже :mrgreen:
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 06:26

  espanol написав:Витрачаю 80 кВт-год на місяць в трикімнатній квартирі, що я роблю не так?

действуете на нервы соседям, которые смотрят ТВ на плазме 24 часа в сутки, жар от которой заставляет их включать дополнительно кондиционеры из дешевой китайской линейки :mrgreen:
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 06:49

Re: В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенер

на сколько я знаю, там главное изменение будет заключаться в том, что если ранее при дифференциальном тарифе для населения, при потреблении 101квтч в месяц, вы оплачивали 100 кВт-ч * 0.90 грн + 1 кВт-ч * 1.68 грн, то сейчас будет
101 кВт-ч * 1.68 грн, но это не точно
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 07:31

У меня потребление 600кВт+, бойлер, кондиционер, холодильник, ПК.
Свет в туалете не выключаю, наверное потому так много получается)
hno3
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 08:56

Почему свели к равным условиям и потребителей, живущих в старых высотках с электроплитами. Как не крути, в 100 квт не уложишься. Да еще и централизованной подачи горячей воды нет лет 20. Электроплита и бойлер-это уже ближе к 500 квт
escape2015
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:19

  Faceless написав:3 кВт*ч в сутки будет жрать разве что старый советский холодильник. Современные экономичные холодильники - от 0,57 до 1,28 кВт*ч в сутки.
LED и более новые ТВ потребляют мощность 40-45 Вт для 42", т.е. вдвое меньше, чем вы указываете. Кроме того, по 6 часов в сутки телек смотреть совсем необязательно.
Света, если это не "лампочки Ильича", тоже нагорает минимум.
Потребление ноутбука вместе роутером и телефоном тоже мизерное.
Много набегает, если есть бойлер, кондиционеры, ну и само собой эл плиты/духовки. А так, если не устраивать каждый день стирку, не втыкать сутками в ТВ и с энергоэффективной техникой - в 100 кВт в принципе уложиться можно.

Интересно. У какого количества пенсионеров есть все то что вы перечислили?
И еще помнится мне раньше было 150квт льготных. Вот в 150 и я влазил
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:24

  espanol написав:Витрачаю 80 кВт-год на місяць в трикімнатній квартирі, що я роблю не так? Нічого не економлю, навіть світло не вимикаю, хіба всюди енергозберігаючі лампочки вже давно.

Вы туда приходите ночью чтобы переспать и утром опять на работу. Холодильник в месяц минимум 50 квт нагревает
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:28

  escape2015 написав:Почему свели к равным условиям и потребителей, живущих в старых высотках с электроплитами.

А что сейчас в новых высотках плиты на газу?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:29

  escape2015 написав:Почему свели к равным условиям и потребителей, живущих в старых высотках с электроплитами. Как не крути, в 100 квт не уложишься. Да еще и централизованной подачи горячей воды нет лет 20. Электроплита и бойлер-это уже ближе к 500 квт


Для генерации, передачи и распределения без разницы, кто потребляет электроэнергию. Вы просто путаете, а вернее смешиваете в одну кучу такие понятия как рыночные отношения и понятия социальной защиты. Как раз это и хотят разорвать. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Хотите защищать население - флаг вам в руки, но делайте это на независимой платформе. Цена электроэнергии, как и любого другого товара не должна зависеть от дохода потребителя. Если он не может себе позволить социальный товар - помогите ему, компенсируйте. А не делайте тарифы ниже себестоимости товара, при этом без реально действующих механизмов компенсации, создавая огромные долги, чтобы потом списать за "наши" же деньги/налоги.
Да и вообще, зачем изобретать велосипед, посмотрите как реализовано в других странах, в той же Латвии и т.п.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:30

  p_a_l написав:
  escape2015 написав:Почему свели к равным условиям и потребителей, живущих в старых высотках с электроплитами.

А что сейчас в новых высотках плиты на газу?

а что, в новых высотках сейчас кто-то готовит дома?
Вадим Жураковский
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