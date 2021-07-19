В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію

правильно, есть еще зеленая генерация, которая в РАЗЫ дороже
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Додано: Вів 27 лип, 2021 06:24
Додано: Вів 27 лип, 2021 06:26
Додано: Вів 27 лип, 2021 06:49
Re: В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенер
на сколько я знаю, там главное изменение будет заключаться в том, что если ранее при дифференциальном тарифе для населения, при потреблении 101квтч в месяц, вы оплачивали 100 кВт-ч * 0.90 грн + 1 кВт-ч * 1.68 грн, то сейчас будет
101 кВт-ч * 1.68 грн, но это не точно
Додано: Вів 27 лип, 2021 07:31
У меня потребление 600кВт+, бойлер, кондиционер, холодильник, ПК.
Свет в туалете не выключаю, наверное потому так много получается)
Додано: Вів 27 лип, 2021 08:56
Почему свели к равным условиям и потребителей, живущих в старых высотках с электроплитами. Как не крути, в 100 квт не уложишься. Да еще и централизованной подачи горячей воды нет лет 20. Электроплита и бойлер-это уже ближе к 500 квт
Додано: Вів 27 лип, 2021 09:19
Интересно. У какого количества пенсионеров есть все то что вы перечислили?
И еще помнится мне раньше было 150квт льготных. Вот в 150 и я влазил
Додано: Вів 27 лип, 2021 09:24
Додано: Вів 27 лип, 2021 09:28
Додано: Вів 27 лип, 2021 09:29
Для генерации, передачи и распределения без разницы, кто потребляет электроэнергию. Вы просто путаете, а вернее смешиваете в одну кучу такие понятия как рыночные отношения и понятия социальной защиты. Как раз это и хотят разорвать. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Хотите защищать население - флаг вам в руки, но делайте это на независимой платформе. Цена электроэнергии, как и любого другого товара не должна зависеть от дохода потребителя. Если он не может себе позволить социальный товар - помогите ему, компенсируйте. А не делайте тарифы ниже себестоимости товара, при этом без реально действующих механизмов компенсации, создавая огромные долги, чтобы потом списать за "наши" же деньги/налоги.
Да и вообще, зачем изобретать велосипед, посмотрите как реализовано в других странах, в той же Латвии и т.п.
Додано: Вів 27 лип, 2021 09:30
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