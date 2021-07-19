В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію

Додано: Вів 27 лип, 2021 09:29

escape2015 написав: Почему свели к равным условиям и потребителей, живущих в старых высотках с электроплитами. Как не крути, в 100 квт не уложишься. Да еще и централизованной подачи горячей воды нет лет 20. Электроплита и бойлер-это уже ближе к 500 квт Почему свели к равным условиям и потребителей, живущих в старых высотках с электроплитами. Как не крути, в 100 квт не уложишься. Да еще и централизованной подачи горячей воды нет лет 20. Электроплита и бойлер-это уже ближе к 500 квт

Для генерации, передачи и распределения без разницы, кто потребляет электроэнергию. Вы просто путаете, а вернее смешиваете в одну кучу такие понятия как рыночные отношения и понятия социальной защиты. Как раз это и хотят разорвать. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Хотите защищать население - флаг вам в руки, но делайте это на независимой платформе. Цена электроэнергии, как и любого другого товара не должна зависеть от дохода потребителя. Если он не может себе позволить социальный товар - помогите ему, компенсируйте. А не делайте тарифы ниже себестоимости товара, при этом без реально действующих механизмов компенсации, создавая огромные долги, чтобы потом списать за "наши" же деньги/налоги.Да и вообще, зачем изобретать велосипед, посмотрите как реализовано в других странах, в той же Латвии и т.п.