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В Міненергетики розповіли про
нові тарифи на електроенергію

В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:32

Re: В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенер

Вадим Жураковский написав:
  p_a_l написав:
  escape2015 написав:Почему свели к равным условиям и потребителей, живущих в старых высотках с электроплитами.

А что сейчас в новых высотках плиты на газу?

а что, в новых высотках сейчас кто-то готовит дома?

А что, нет?
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 10:08

  Вадим Жураковский написав:
  p_a_l написав:
  escape2015 написав:Почему свели к равным условиям и потребителей, живущих в старых высотках с электроплитами.

А что сейчас в новых высотках плиты на газу?

а что, в новых высотках сейчас кто-то готовит дома?

а что по мусоркам питаются ? :mrgreen:
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