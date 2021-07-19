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В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лип, 2021 09:32
Вадим Жураковский написав: p_a_l написав: escape2015 написав:
Почему свели к равным условиям и потребителей, живущих в старых высотках с электроплитами.
А что сейчас в новых высотках плиты на газу?
а что, в новых высотках сейчас кто-то готовит дома?
А что, нет?
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Додано: Вів 27 лип, 2021 10:08
Вадим Жураковский написав: p_a_l написав: escape2015 написав:
Почему свели к равным условиям и потребителей, живущих в старых высотках с электроплитами.
А что сейчас в новых высотках плиты на газу?
а что, в новых высотках сейчас кто-то готовит дома?
а что по мусоркам питаются ?
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