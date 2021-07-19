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В Міненергетики розповіли про
нові тарифи на електроенергію

В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:32

Re: В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенер

Вадим Жураковский написав:
  p_a_l написав:
  escape2015 написав:Почему свели к равным условиям и потребителей, живущих в старых высотках с электроплитами.

А что сейчас в новых высотках плиты на газу?

а что, в новых высотках сейчас кто-то готовит дома?

А что, нет?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 10:08

  Вадим Жураковский написав:
  p_a_l написав:
  escape2015 написав:Почему свели к равным условиям и потребителей, живущих в старых высотках с электроплитами.

А что сейчас в новых высотках плиты на газу?

а что, в новых высотках сейчас кто-то готовит дома?

а что по мусоркам питаются ? :mrgreen:
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:33

Очередное подорожание жизни примерно в два раза ! "Верным" путем идем !Продолжайте в том же духе ! Понятно, что надо платить по рыночным ценам, но и доходы граждан должны быть соответствующими !
sersilver
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:38

  sersilver написав:Понятно, что надо платить по рыночным ценам, но и доходы граждан должны быть соответствующими !

Поддерживаю! Даёшь министерство по доходам граждан! Пусть назначает достойные доходы! Правда, в лучшем случае получится Советский Союз, но то такое.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:46

Мухи отдельно, котлеты отдельно. Хотите защищать население - флаг вам в руки, но делайте это на независимой платформе. Цена электроэнергии, как и любого другого товара не должна зависеть от дохода потребителя. Если он не может себе позволить социальный товар - помогите ему, компенсируйте. А не делайте тарифы ниже себестоимости товара, при этом без реально действующих механизмов компенсации, создавая огромные долги, чтобы потом списать за "наши" же деньги/налоги.

Я этот тезис много раз слышал, но каждый раз недоумеваю: а что - КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ разве толковое использование "наших денег" (бюджетных)??
Или их надо непременно "экономить" (вот только так, варварски, отжимая у небогатого в целом населения еще +1х-2х от платы за электроэнергию) лишь для того, чтобы директору Укрпошты, которая по сути - г-но и тормоз и бездонная дыра, да Нафтогазов всяких-разных - платить не по 0.5млн грн/мес (столько же сейчас??), а скажем - по 1.5 или 3млн??

Какова КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ этого отжатия (пардон - "экономии")?!
Что конкретно улучшится в жизни пересичного украинца в результате?
Востаннє редагувалось fKonstantin в Вів 27 лип, 2021 11:55, всього редагувалось 1 раз.
fKonstantin
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:49

  fKonstantin написав:
Мухи отдельно, котлеты отдельно. Хотите защищать население - флаг вам в руки, но делайте это на независимой платформе. Цена электроэнергии, как и любого другого товара не должна зависеть от дохода потребителя. Если он не может себе позволить социальный товар - помогите ему, компенсируйте. А не делайте тарифы ниже себестоимости товара, при этом без реально действующих механизмов компенсации, создавая огромные долги, чтобы потом списать за "наши" же деньги/налоги.

Я этот тезис много раз слышал, но каждый раз недоумеваю: а что - КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ разве толковое использование "наших денег" (бюджетных)??
Или их надо непременно "экономить" (вот только так, варварски, отжимая у небогатого в целом населения еще 1х-2х от платы за электроэнергию) лишь для того, чтобы директору Укрпошты, которая по сути - г-но и тормоз и бездонная дыра, да Нафтогазов всяких-разных - платить не по 0.5млн грн/мес (столько же сейчас??), а скажем - по 1.5млн??

Какова КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ этого отжатия (пардон - "экономии")?!
Что конкретно улучшится в жизни пересичного украинца в результате?

за твои деньги зеленский снимет для тебя сватов :mrgreen:
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:01

подорожание буквально через три дня, а недорозумения при власти очкуют назвать "справедливый" тариф.... убогие не могут взять на себя ответственность!
Slon_Nosov
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