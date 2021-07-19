В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію

Додано: Вів 27 лип, 2021 11:46

Мухи отдельно, котлеты отдельно. Хотите защищать население - флаг вам в руки, но делайте это на независимой платформе. Цена электроэнергии, как и любого другого товара не должна зависеть от дохода потребителя. Если он не может себе позволить социальный товар - помогите ему, компенсируйте. А не делайте тарифы ниже себестоимости товара, при этом без реально действующих механизмов компенсации, создавая огромные долги, чтобы потом списать за "наши" же деньги/налоги.



Я этот тезис много раз слышал, но каждый раз недоумеваю: а что - КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ разве толковое использование "наших денег" (бюджетных)??Или их надо непременно "экономить" (вот, варварски, отжимая у небогатого в целом населения еще +1х-2х от платы за электроэнергию) лишь для того, чтобы директору Укрпошты, которая по сути - г-но и тормоз и бездонная дыра, да Нафтогазов всяких-разных - платить не по 0.5млн грн/мес (столько же сейчас??), а скажем - по 1.5 или 3млн??Каковаэтого отжатия (пардон - "экономии")?!в жизни пересичного украинца в результате?