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В Міненергетики розповіли про
нові тарифи на електроенергію

В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 22:42

  Вадим Жураковский написав:Тариф для индивидуальных бытовых потребителей вообще можно сделать 0 копеек, просто нужно прописать за чей счет банкет порядок перекрестного субсидирования.


Банкет за счет индивидуальных бытовых потребителей, не имеющих связей с мафией. По нормальному все эти мафиозные схемы с субсидированиями нужно отменить и поставить цену как себестоимость (56 коп/кВтч) + 10-20% на доставку = 61-67 коп/кВтч.

Грубо говоря 65 коп/кВтч и никаких субсидий и льгот.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 07:26

  Цитрин написав:
  Вадим Жураковский написав:Тариф для индивидуальных бытовых потребителей вообще можно сделать 0 копеек, просто нужно прописать за чей счет банкет порядок перекрестного субсидирования.


Банкет за счет индивидуальных бытовых потребителей, не имеющих связей с мафией. По нормальному все эти мафиозные схемы с субсидированиями нужно отменить и поставить цену как себестоимость (56 коп/кВтч) + 10-20% на доставку = 61-67 коп/кВтч.

Грубо говоря 65 коп/кВтч и никаких субсидий и льгот.


Вы, наверное, эксперт в области тарифообразования, раз так точно цифры посчитали :mrgreen:
Где и кем работаете?
Вадим Жураковский
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