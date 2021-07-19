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В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію
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Додано: Вів 27 лип, 2021 22:42
Вадим Жураковский написав:
Тариф для индивидуальных бытовых потребителей вообще можно сделать 0 копеек, просто нужно прописать за чей счет банкет порядок перекрестного субсидирования.
Банкет за счет индивидуальных бытовых потребителей, не имеющих связей с мафией. По нормальному все эти мафиозные схемы с субсидированиями нужно отменить и поставить цену как себестоимость (56 коп/кВтч) + 10-20% на доставку = 61-67 коп/кВтч.
Грубо говоря 65 коп/кВтч и никаких субсидий и льгот.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 07:26
Цитрин написав: Вадим Жураковский написав:
Тариф для индивидуальных бытовых потребителей вообще можно сделать 0 копеек, просто нужно прописать за чей счет банкет порядок перекрестного субсидирования.
Банкет за счет индивидуальных бытовых потребителей, не имеющих связей с мафией. По нормальному все эти мафиозные схемы с субсидированиями нужно отменить и поставить цену как себестоимость (56 коп/кВтч) + 10-20% на доставку = 61-67 коп/кВтч.
Грубо говоря 65 коп/кВтч и никаких субсидий и льгот.
Вы, наверное, эксперт в области тарифообразования, раз так точно цифры посчитали
Где и кем работаете?
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