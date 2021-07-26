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В Міненергетики розповіли про
нові тарифи на електроенергію

В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію
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  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 22:42

  Вадим Жураковский написав:Тариф для индивидуальных бытовых потребителей вообще можно сделать 0 копеек, просто нужно прописать за чей счет банкет порядок перекрестного субсидирования.


Банкет за счет индивидуальных бытовых потребителей, не имеющих связей с мафией. По нормальному все эти мафиозные схемы с субсидированиями нужно отменить и поставить цену как себестоимость (56 коп/кВтч) + 10-20% на доставку = 61-67 коп/кВтч.

Грубо говоря 65 коп/кВтч и никаких субсидий и льгот.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 07:26

  Цитрин написав:
  Вадим Жураковский написав:Тариф для индивидуальных бытовых потребителей вообще можно сделать 0 копеек, просто нужно прописать за чей счет банкет порядок перекрестного субсидирования.


Банкет за счет индивидуальных бытовых потребителей, не имеющих связей с мафией. По нормальному все эти мафиозные схемы с субсидированиями нужно отменить и поставить цену как себестоимость (56 коп/кВтч) + 10-20% на доставку = 61-67 коп/кВтч.

Грубо говоря 65 коп/кВтч и никаких субсидий и льгот.


Вы, наверное, эксперт в области тарифообразования, раз так точно цифры посчитали :mrgreen:
Где и кем работаете?
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:52

Re: В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенер

Кабмин сегодня планирует утвердить проект о переносе отмены ПСО по ценникам на электричество для людей еще на месяц. Таким образом, до 1 сентября зафиксируется действующий тариф - 1,68 гривен за киловатт.

Как указано в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, это связано с необходимостью защитить потребителей в "нестабильной экономической ситуации из-за распространения коронавирусной болезни".

Также, что интересно, в пояснительной записке проскользнула цифра - как могут вырасти цены на электроэнергию для населения с запуском рынка. Указано, что, если бы тарифы отпустили, как и планировалось, с 1 августа, то для всех бытовых потребителей, в том числе, незащищенных категорий, цена может вырасти "двукратно". То есть, вырисовывается тариф в 3,36 гривен.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:23

  vitaliian написав:
Кабмин сегодня планирует утвердить проект о переносе отмены ПСО по ценникам на электричество для людей еще на месяц. Таким образом, до 1 сентября зафиксируется действующий тариф - 1,68 гривен за киловатт.

Как указано в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, это связано с необходимостью защитить потребителей в "нестабильной экономической ситуации из-за распространения коронавирусной болезни".

Также, что интересно, в пояснительной записке проскользнула цифра - как могут вырасти цены на электроэнергию для населения с запуском рынка. Указано, что, если бы тарифы отпустили, как и планировалось, с 1 августа, то для всех бытовых потребителей, в том числе, незащищенных категорий, цена может вырасти "двукратно". То есть, вырисовывается тариф в 3,36 гривен.


тариф располагает к бунту и подвешиванию на столбах. и это еще без сюрприза по отоплению... :|
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:12

  Вадим Жураковский написав:Вы, наверное, эксперт в области тарифообразования, раз так точно цифры посчитали :mrgreen:
Где и кем работаете?


56 коп/кВтч - цифры себестоимости из официального отчета. Реальные потери в сетях 5-10%. Еще 10% добавил на профит для прокладок. Остальные накрутки цены в топку.

Все просто - основную часть цены производителю, часть на потери, оставшееся - прокладкам.

Сейчас, несмотря на себестоимость 56 коп/кВтч, закупают по 15 коп/кВтч, а продают по 168 коп/кВтч. Т.е. производителю недоплачивают, а прокладки получают суперприбыли ни за что.


Насколько помню, АЭС производят на 10% больше электричества, чем нужно индивидуальным бытовым потребителям. Вот и замечательно. А солнечную Ахметов пусть сам у себя закупает хоть по 5 грн, хоть по 10 грн. :)
Цитрин
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