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В Міненергетики розповіли про нові тарифи на електроенергію
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Додано: Вів 27 лип, 2021 22:42
Вадим Жураковский написав:
Тариф для индивидуальных бытовых потребителей вообще можно сделать 0 копеек, просто нужно прописать за чей счет банкет порядок перекрестного субсидирования.
Банкет за счет индивидуальных бытовых потребителей, не имеющих связей с мафией. По нормальному все эти мафиозные схемы с субсидированиями нужно отменить и поставить цену как себестоимость (56 коп/кВтч) + 10-20% на доставку = 61-67 коп/кВтч.
Грубо говоря 65 коп/кВтч и никаких субсидий и льгот.
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Цитрин
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Додано: Сер 28 лип, 2021 07:26
Цитрин написав: Вадим Жураковский написав:
Тариф для индивидуальных бытовых потребителей вообще можно сделать 0 копеек, просто нужно прописать за чей счет банкет порядок перекрестного субсидирования.
Банкет за счет индивидуальных бытовых потребителей, не имеющих связей с мафией. По нормальному все эти мафиозные схемы с субсидированиями нужно отменить и поставить цену как себестоимость (56 коп/кВтч) + 10-20% на доставку = 61-67 коп/кВтч.
Грубо говоря 65 коп/кВтч и никаких субсидий и льгот.
Вы, наверное, эксперт в области тарифообразования, раз так точно цифры посчитали
Где и кем работаете?
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Вадим Жураковский
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Додано: Сер 28 лип, 2021 12:52
Кабмин сегодня планирует утвердить проект о переносе отмены ПСО по ценникам на электричество для людей еще на месяц. Таким образом, до 1 сентября зафиксируется действующий тариф - 1,68 гривен за киловатт.
Как указано в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, это связано с необходимостью защитить потребителей в "нестабильной экономической ситуации из-за распространения коронавирусной болезни".
Также, что интересно, в пояснительной записке проскользнула цифра - как могут вырасти цены на электроэнергию для населения с запуском рынка. Указано, что, если бы тарифы отпустили, как и планировалось, с 1 августа, то для всех бытовых потребителей, в том числе, незащищенных категорий, цена может вырасти "двукратно". То есть, вырисовывается тариф в 3,36 гривен.
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vitaliian
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Додано: Сер 28 лип, 2021 13:23
vitaliian написав:
Кабмин сегодня планирует утвердить проект о переносе отмены ПСО по ценникам на электричество для людей еще на месяц. Таким образом, до 1 сентября зафиксируется действующий тариф - 1,68 гривен за киловатт.
Как указано в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, это связано с необходимостью защитить потребителей в "нестабильной экономической ситуации из-за распространения коронавирусной болезни".
Также, что интересно, в пояснительной записке проскользнула цифра - как могут вырасти цены на электроэнергию для населения с запуском рынка. Указано, что, если бы тарифы отпустили, как и планировалось, с 1 августа, то для всех бытовых потребителей, в том числе, незащищенных категорий, цена может вырасти "двукратно". То есть, вырисовывается тариф в 3,36 гривен.
тариф располагает к бунту и подвешиванию на столбах. и это еще без сюрприза по отоплению...
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Додано: Сер 28 лип, 2021 14:12
Вадим Жураковский написав:
Вы, наверное, эксперт в области тарифообразования, раз так точно цифры посчитали
Где и кем работаете?
56 коп/кВтч - цифры себестоимости из официального отчета. Реальные потери в сетях 5-10%. Еще 10% добавил на профит для прокладок. Остальные накрутки цены в топку.
Все просто - основную часть цены производителю, часть на потери, оставшееся - прокладкам.
Сейчас, несмотря на себестоимость 56 коп/кВтч, закупают по 15 коп/кВтч, а продают по 168 коп/кВтч. Т.е. производителю недоплачивают, а прокладки получают суперприбыли ни за что.
Насколько помню, АЭС производят на 10% больше электричества, чем нужно индивидуальным бытовым потребителям. Вот и замечательно. А солнечную Ахметов пусть сам у себя закупает хоть по 5 грн, хоть по 10 грн.
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Цитрин
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