Про це повідомили в прес-службі ДК "Укроборонпром".
Дивися повний текст «Антонов» планує збирати модифіковані українські літаки в Канаді.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 15:22
«Антонов» планує збирати модифіковані українські літаки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Антонов» планує збирати модифіковані українські літаки в Канаді.
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