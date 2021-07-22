Допомога на догляд встановлюється в розмірі 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Дивися повний текст У Мін'юсті розповіли, як отримати допомогу на догляд за одинокими особами, старшими за 80 років.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 15:35
У Мін'юсті розповіли, як отримати допомогу на догляд за...
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Дивися повний текст У Мін'юсті розповіли, як отримати допомогу на догляд за одинокими особами, старшими за 80 років.
Додано: Пон 26 лип, 2021 15:35
Пособие постоянно задерживают, сегодня 26 июля 2021 года, пособия до сих пор нет. Бердянск
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