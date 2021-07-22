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У Мін'юсті розповіли, як
отримати допомогу на догляд за...

У Мін'юсті розповіли, як отримати допомогу на догляд за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 15:35

У Мін'юсті розповіли, як отримати допомогу на догляд за...

Пропонуємо до обговорення:
Допомога на догляд встановлюється в розмірі 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Дивися повний текст У Мін'юсті розповіли, як отримати допомогу на догляд за одинокими особами, старшими за 80 років.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 15:35

Пособие постоянно задерживают, сегодня 26 июля 2021 года, пособия до сих пор нет. Бердянск
valerhharl
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