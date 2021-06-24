Про це повідомляє прес-служба заводу.
Дивися повний текст Укрзалізниця та КВБЗ дали старт проєкту на постачання 100 пасажирських вагонів.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 17:17
Укрзалізниця та КВБЗ дали старт проєкту на постачання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрзалізниця та КВБЗ дали старт проєкту на постачання 100 пасажирських вагонів.
Додано: Пон 26 лип, 2021 17:17
Пора переходить на двухэтажные сидячие поезда, а эти продолжают штамповать отстойные купе, которых кроме совка нигде нет и никому не нужны.Купе не эффективно
Додано: Пон 26 лип, 2021 17:26
В той же Польше -- вполне себе есть...
Это если из пригорода в "город" каждый день кататься -- "Купе не эффективно", а если часиков 12 ехать Львов-Одесса -- с удовольствием на такого "сидельца" посмотрю
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