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Укрзалізниця та КВБЗ дали
старт проєкту на постачання...

Укрзалізниця та КВБЗ дали старт проєкту на постачання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 17:17

Укрзалізниця та КВБЗ дали старт проєкту на постачання...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба заводу.

Дивися повний текст Укрзалізниця та КВБЗ дали старт проєкту на постачання 100 пасажирських вагонів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 17:17

Пора переходить на двухэтажные сидячие поезда, а эти продолжают штамповать отстойные купе, которых кроме совка нигде нет и никому не нужны.Купе не эффективно
grig90vic
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 17:26

  grig90vic написав:Пора переходить на двухэтажные сидячие поезда, а эти продолжают штамповать отстойные купе, которых кроме совка нигде нет и никому не нужны.Купе не эффективно

В той же Польше -- вполне себе есть...

Это если из пригорода в "город" каждый день кататься -- "Купе не эффективно", а если часиков 12 ехать Львов-Одесса -- с удовольствием на такого "сидельца" посмотрю :lol:
_hunter
 
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