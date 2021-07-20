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Разумков пропонує створити окремий орган з визначення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лип, 2021 17:19
Пропонуємо до обговорення:
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков пропонує створити комісію при Національному агентстві з попередження корупції (НАЗК) для визначення переліку осіб, які мають надмірний вплив і значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів).
Дивися повний текст Разумков пропонує створити окремий орган з визначення олігархів
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Додано: Пон 26 лип, 2021 17:20
и назначить туда слуг с зарплатой 50 тыщ, человек 100
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