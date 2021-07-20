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Разумков пропонує створити
окремий орган з визначення...

Разумков пропонує створити окремий орган з визначення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 17:19

Разумков пропонує створити окремий орган з визначення...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков пропонує створити комісію при Національному агентстві з попередження корупції (НАЗК) для визначення переліку осіб, які мають надмірний вплив і значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Дивися повний текст Разумков пропонує створити окремий орган з визначення олігархів.
R2
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и назначить туда слуг с зарплатой 50 тыщ, человек 100
grig90vic
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:29

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков пропонує створити комісію при Національному агентстві з попередження корупції (НАЗК) для визначення переліку осіб, які мають надмірний вплив і значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Дивися повний текст Разумков пропонує створити окремий орган з визначення олігархів.

Тройки возвращаются? А рассрелы будут? Попизже?
vitaliy_berdinskikh
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заявил Разумков в эфире канала «Украина 24» - смешно читать.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:59

Створіння на каналі олігарха заявило, як воно буде боротись з олігархами за допомогою нового органа. Навіть вже не смішно.
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цеж скільки нових робочих місць створять... а ще скільки нових органів можна вигадати...
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