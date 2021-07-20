Разумков пропонує створити окремий орган з визначення...
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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков пропонує створити комісію при Національному агентстві з попередження корупції (НАЗК) для визначення переліку осіб, які мають надмірний вплив і значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів).
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков пропонує створити комісію при Національному агентстві з попередження корупції (НАЗК) для визначення переліку осіб, які мають надмірний вплив і значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів).
Перечень лиц имеющих чрезмерное влияние и значительный экономический и политический вес в общественной жизни. 1. Коломойский 2. Ахметов 3. Зеленский 4. Ермак 5. До недавнего времени был Аваков... 6. Суркис+Медведчук? 7. ? 8. Порошенко? 9. ? 10. Разумков? В этом перечне, Разумков, учитывая его текущую должность и возможность оказывать влияние, займет место в первой десятке.
alex77 написав:Перечень лиц имеющих чрезмерное влияние и значительный экономический и политический вес в общественной жизни. 1. Коломойский 2. Ахметов 3. Зеленский 4. Ермак 5. До недавнего времени был Аваков... 6. Суркис+Медведчук? 7. ? 8. Порошенко? 9. ? 10. Разумков? В этом перечне, Разумков, учитывая его текущую должность и возможность оказывать влияние, займет место в первой десятке.