Про це в соцмережі Twitter повідомив власник автомобіля Tesla Джордан Нельсон.
Дивися повний текст Власники Tesla скаржаться, що авто дивно реагує на Місяць (відео).
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Додано: Пон 26 лип, 2021 18:02
Власники Tesla скаржаться, що авто дивно реагує на...
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Дивися повний текст Власники Tesla скаржаться, що авто дивно реагує на Місяць (відео).
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