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Власники Tesla скаржаться,
що авто дивно реагує на...

Власники Tesla скаржаться, що авто дивно реагує на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 18:02

Власники Tesla скаржаться, що авто дивно реагує на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в соцмережі Twitter повідомив власник автомобіля Tesla Джордан Нельсон.

Дивися повний текст Власники Tesla скаржаться, що авто дивно реагує на Місяць (відео).
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 18:02

и не только Тесла странно реагирует на луну.
ewsdewsd2
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